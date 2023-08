Valgamaa lühiuudised

Õrus ja Hummulis tutvustati tuulepargi plaane

«Herro tuulepargi ametlikud protsessid pole veel alanud, mistõttu oli eeltutvustuse eesmärk inimestega tuttavaks saada ja tutvustada Sunly soovi rajada 21–25 tuulikust koosnev tuulepark. Meil on hea meel, et kuulsime juba teekonna alguses, mis mõtted ja küsimused kohalikel tuulepargi asjus on. Nii saame nendega arvestada,» kommenteeris Sunly kogukonnasuhete juht Tuuliki Kasonen.