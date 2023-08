Lõuna-Eesti omavalitsused maksavad ka tänavu esimesse klassi minejatele ranitsatoetust. Toetuste maksmise põhimõtted ja summad on omavalitsustes erinevad. Sarnane on aga see, et elukalliduse tõusust hoolimata pole summad mullusega võrreldes muutunud.