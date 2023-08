Valgamaalaste osakaal KIKi nõukogus kasvas

Randver on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liige. Valga vallavolikogus ei kuulu ta aga ühessegi fraktsiooni. Aastatel 1992–2003 oli Randver Valga maavanem, 2006–2007 keskkonnaminister. Ta on kuulunud ka mitmesse Riigikogu koosseisu.

Üheksaliikmelises nõukogus on nüüd seega kaks Valgamaa meest. Jätkuvalt kuulub sinna endine Tõrva vallavanem ja praegune riigikogulane Maido Ruusmann, kelle kodupartei on Reformierakond.

Lisaks on nõukogus Kristen Michal, Reili Rand, Tarmo Tamm, Mart Maastik ja Merike Saks. Kuna poliitikas tegutsevaid Tarmo Tamme nimelisi mehi on mitu, olgu siinkohal täpsustatud, et antud juhul on tegu erakonna Eesti 200 ridadesse kuuluva parlamendisaadikuga.