Vallad saavad täiendavat toetust väikeste maakoolide pidamiseks

Kristina Kallas märkis, et riigi huvides on väikekoole elujõulisena hoida ning välja pakutud klassipõhine rahastamismudel on kiire lahendus põletavale probleemile.

«Vähemalt kuni kuuenda klassini peaksid lapsed saama käia koolis oma kodu lähedal. Oleme juba varem jõudnud valitsuses üksmeelele, et väikekoolid on olulised nii laste hariduse kui ka tervise huvidest lähtuvalt. Nüüd leppisime kokku konkreetse toetusmeetme mahu ja toetamise põhimõtted,» ütles Kallas.

Riigi täiendav toetus on mõeldud omavalitsustele, kellel on 1.-6. klassilised koolid või õppekohad. Toetuse suuruse arvestamisel kasutatakse kahte komponenti: klassiõpetaja tööjõukulu toetus ning tugispetsialistide tööjõukulude ja muude kulude toetus.

Toetusmeetme arvestuslik maht 2024. aasta riigieelarves on kolm miljonit eurot. Toetuse eraldamise lepingud 2024. kalendriaastaks on kavas sõlmida omavalitsustega 2024. aasta alguses, võttes aluseks õpilaste andmed tänavu 10. novembri seisuga. Näiteks sel aastal oleks sama mudeli alusel saanud täiendavat toetust 15 omavalitsust 19 kooli või õppekoha kulude katmiseks. Ministeerium teavitab selle aasta novembris kõiki asjaomaseid omavalitsusi võimalikust toetuse suurusest.

Kodulähedaste maakoolide toetusmeetme loomine lepiti kokku valitsuse koalitsioonileppes. Kodulähedase õppe tagamiseks on ka ühiskondlik kokkulepe – haridusvaldkonna arengukava aastateks 2021-2035 ütleb, et haridus peab olema kättesaadav ja ligipääsetav ning kohalikul omavalitsusel, kelle pädevuses on põhihariduse korraldus, tuleb tagada kodulähedane õpe vähemalt põhikooli esimeses ja teises astmes. Kahaneva rahvastikuga piirkondades tuleb kolmanda kooliastme õpe tagada vähemalt omavalitsuse suuremates keskustes, sh kindlustades vajaduse korral õppes osalemist toetavad teenused, nt transpordi.