ÜKS KÜSIMUS ⟩ Kas töötajal on õigus saada vaba päeva lapse esimesel koolipäeval?

Vladimir Logatšev, tööinspektsiooni juhtiv nõustamisjurist:

Töölepingu seadus ei kohusta tööandjat andma töötajale vaba päeva lapse esimesel koolipäeval.

1. september ei ole riiklikult kehtestatud vaba päev. See tähendab, et kui töötaja tööpäev langeb kooliaktuse päevale, peab töötaja olema töökohal. Loomulikult võivad aga töötaja ja tööandja omavahel kokku leppida, et töötaja saab sel päeval vaba päeva.

Kui töökorralduse tõttu ei ole võimalik töökohalt terve päeva puududa, võib kokku leppida ka selles, et töötaja on tööst eemal paar tundi ehk ainult aktusel osalemise aja.

Mitmed tööandjad on kehtestanud lisasoodustusi, nagu tervisepäev, vaba päev lapse esimese koolipäeva puhul või vaba päev lapsega koos veetmiseks. Tegemist on tööandja vabatahtliku soodustusega, milles lepitakse üldjuhul töösuhte alguses või ettevõtte töökorraldusreeglites kokku. Soovitame kõigil uurida, ehk on ka nende töökohas nii juba tehtud.

Kõne alla võib tulla ka puhkuse kasutamine (lapse-, põhi- või muu puhkus). Lapsepuhkusele on õigus mõlemal vanemal kümme tööpäeva ühe lapse kohta kuni lapse 14-aastaseks saamiseni. Lapsepuhkust saab taotleda sotsiaalkindlustusameti iseteeninduskeskkonnas. Siinkohal on oluline järgida etteteatamistähtaegu. Kui töötaja soovib kasutada 1–15 kalendripäeva lapsepuhkust järjest, tuleb sellest ette teavitada 14 kalendripäeva.