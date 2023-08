Tudengid aitasid Võrumaal ehitada ujuva suitsusauna

Tsooru järvele rajatud ujuvsaun “Püha viha” on Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri osakonna esimese aasta tudengite väikeehitisena projekteeritud ning suvise ehituspraktika raames valmis ehitatud kursuseprojekt. Nii projekti kui ka selle teostust juhendasid Ardo Hiiuväin, Eeros Lees ja Päär-Joonap Keedus. EKA puidumeister Avo Tragel pakkus töökoja ja puidutehnoloogia tuge.

Koostööna arendatud väikeehitiste valmimine suviste ehituspraktikate raames on sisearhitektuuri osakonna jaoks muutunud edukaks traditsiooniks. 2022. aastal Kloogal valminud “Kosk” hinnati mitme auhinna ja kultuuripreemia nominendi staatusega.

Idee käesoleval aastal valminud koostööprojektiks tuli Antsla kogukonna poolt. 2022. aastal osales Antsla vald Võrumaa Arenduskeskuse korraldatud Vunki Mano loometalgutel, kus pälviti preemia kontseptsiooniga „Tagurpidi Antsla,” millega võeti eesmärgiks kogukonna arendamine ja eluruumi rikastamine. Positiivse ja nutika koosloome aluseks on EKA emeriitprofessori Priit Pärna 1980. aastal valminud koomiks „Tagurpidi,” mis tõi omal ajal laiemasse kasutusse fraasi tagurpidiantsla, millest kujunes sürreaalsuse ja kreatiivsuse sünonüüm. “Savvusanna sõsarate” edust inspireeritud kogukondlik suitsusaun on esimene suurem näide sellest, kuidas kohalik omavalitsus, ettevõtjad ja kogukond on loonud üheskoos midagi, millest elanikud räägivad uhkusega ja särasilmselt.