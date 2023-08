Õnnetuspaik Otepää külje all Pedajamäe külas: 23. augusti õhtul hukkus siin krossimootorrattaga avarii teinud kohalik mees.

«Nii valus on, väga valus. Ei mahu pähe, ei ole võimalik. Nii karm õnnetus. Miks tal kiivrit ei olnud ja kaitsevarustust? Ja kuhu ta kihutas?» ütlesid õnnetuses hukkunud krossimehe sõbrad läbisegi ja tõdesid, et küsimusi on rohkem kui vastuseid. Ning panid leinaküünlad kohta, kus nende kamraad elu jättis.