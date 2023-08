Shroomwell on viimase aasta jooksul kõvasti laienenud. Tervisetooted on endiselt alles, aga lisandunud on fookus meditsiiniseente uurimisele ja kasvatamisele. Eelmisel sügisel avasid nad Tallinnas ka Eesti esimese seente uurimisele keskendunud innovatsiooni- ja kompetentsikeskuse.