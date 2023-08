Valga ansambel esines Rootsis kirikutes ja pillimeistrite kokkutulekul

«Rootsi minekuks ettevalmistatud kontsert «Kodu ja sõbrad» on ansamblile kujunenud väga eriliseks. See on meie esimene iseseisev täispikk kontsertkava. Teema on südamelähedane, aegumatu, päevakohane ja annab avatud võimalusi,» rääkis ansambli juhendaja Reet Laanoja.