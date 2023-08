Tislerid jäävad sel õppeaastal Valgas koolitamata

Valgamaa kutseõppekeskuses oli esmaspäevaks peetud kolmandik vestlusi ja teada, millised erialad on populaarsed. Näiteks tung õppida sotsiaalvaldkonna erialasid, nagu lapsehoidja, hooldustöötaja ja tegevusjuhendaja, on suur. «Augusti esimese poolega olid grupid juba täis,» rääkis direktor Margus Ojaots.

Piisavalt on ka neid, kes soovivad omandada kutsekeskhariduse autoremondilukksepa, koka või logistikuna. Seevastu puidu valdkonnas on olnud tagasilöök. «Tisleri erialale oli avaldusi nii vähe, et otsustasime seda mitte avada,» tõdes Ojaots.