Ministeerium ei toeta piiripunkti sulgemist

Kuivõrd tegemist on kommerts­alustel tegutsevate liinidega, on kliimaministeeriumi asekantsleri Sander Salmu sõnul kõnealustele veoteenustele kriitiline sõidunõudlus.

«Oluliselt pikem marsruut näiteks Luhamaa kaudu tähendab täiendavat aja- ja rahakulu, kaasnev pilethindade tõus ei pruugi vastata sõitjate maksevõimele ning on suur tõenäosus, et piiriülese ühistranspordi veoteenuse osutamine piirkonnas lõpetatakse,» leidis asekantsler. «Võttes muu hulgas arvesse, et Petserimaa ja Setomaa on omavahel tihedalt ajalooliselt seotud, siis piirkonna vähem kindlustatud inimestele, kes kasutavad ühistransporditeenust, võib see kaasa tuua hädapäraste liikumisvõimaluste ära kadumise,» lisas ta.