Lind tõi mürgi õuele

Aiaomanik otsustas minna vaatama, mida lind sinna peitis. «Mul läks tükk aega, et üles leida see, mille ta ära peitis – väga osavalt oli muru peale tõstnud,» kommenteeris ta.

Linnu peidetud ese osutus rotimürgikuubikuks. «Korjasin selle kiirelt sealt ära – kartsin, et muidu sööb koer selle veel sisse.»

Ornitoloog Peep Veedla nentis juhtunust kuuldes, et kuigi haraka komme asju varastada on üldteada, võib kõnealust juhtumit pidada siiski erandlikuks.

«Eelkõige varastavad nad ikkagi toitu: näiteks teevad tühjaks koerte toidukausi, kui selle kätte saavad. Harakad teavad sedagi, et kui kana kaagutab, on ta ilmselt just maha saanud munaga, mida nad siis varastama lähevad,» selgitas ta.