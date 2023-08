Uus nädal üllatab kuni 29-kraadise suvesoojaga

Pühapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikeseoht. Tuul puhub öö hakul kagust ja idast, pärast keskööd lõunakaarest 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 13-18 kraadi. Ennelõunal on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Pärastlõunal pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub lõunakaare, pärastlõunal läänekaare tuul 3-8, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 19-23 kraadi.

Esmaspäeval on muutliku pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 m/s. Sooja on 8-13, rannikul kuni 16 kraadi. Ennelõunal on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Pärastlõunal lõuna poolt alates pilvisus tiheneb. Sajab vihma ja on äikeseoht. Ennelõunal puhub idakaare tuul 1-7 m/s, pärastlõunal tugevneb kirde- ja idatuul 4-10, Lääne-Eesti rannikul puhanguti 14 m/s. Sooja on 17-21 kraadi.

Teisipäeva öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Pärast keskööd sadu harveneb. Öö hakul puhub idakaare tuul 4-9, rannikul puhanguti 12 m/s, pärast keskööd pöördub tuul mandril lõunakaarde, saartel põhjakaarde 3-8 m/s. Sooja on 13-18 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Pärastlõunal sajab mitmel pool hoovihma ja võib olla äikest. Õhtul pilvisus ja sajuhood hõrenevad. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s, äikese ajal võib olla tugevamaid puhanguid. Sooja on 18-23, Kagu-Eestis kuni 29 kraadi.