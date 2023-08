SUUR VÄLJAKUTSE ⟩ Kunstnik Nerva korraldab Valgas piltide laialikandmise õhtu

Näitus, kus on välja pandud 35 graafikateost Põlvamaal elava Nerva viimaste aastate loomingust, on avatud 27. augusti õhtuni.

Kunstniku sõnul on Valga näituse pealkiri «Puut» sõna puud võrukeelne vaste ning samal ajal puudutuse lühiversioon.

Ta selgitab, et puu võra struktuur seostub paljuski mõtete hargnemisega, ent talle meeldib keerata protsess vastupidiseks: puu üksikute okste kaudu kogub ümbritsevast melust oma «kombitsatesse» suunavaid plusse ja miinuseid. Need liiguvad kõik ühises suunas ja koonduvad järjest jämedamatele radadele, mille lõppsihiks on paksu tüve laadne tugev ja selge idee, mida ta asubki teostama.

Puudutuse kaudu tahab ta aga väljendada oma isiklikku huvi kaasinimeste vastu, lootes piltidega hellalt puudutada vaataja tundeid ning stimuleerida tema põnevas mõttemaailmas peidus olevaid allikaid.

Näitusele paneb punkti pidu, mis leiab aset pühapäeva õhtul Valga kultuuri- ja huvialakeskuses. Nerva sõnul saab peol osaleda autorituuril, suhelda kunstnikuga ning nautida kontserti. Muusikat teeb folkdžässi bänd Peegelpilt.

Peo lõpetab suur piltide laialikandmise õhtu, kus kunstnik võtab endale väljakutse müüa õhtu lõpuks maha kõik näitusepildid. Kui ta sellega hakkama ei saa, peab kandma vastavat karistust.

«Tasub kohal olla ja katsuda kaupa teha, sest iial ei või teada, millise tehinguga kunstnik nõusse jääb, kui on lootust karistusest pääseda,» kutsus Nerva.

Tal ei ole kunagi varem olnud säärast näitust, kus oleks kõik pildid maha müünud.