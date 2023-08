Peakokad võtsid ette maitserännaku

Alates esimese toidupiirkonna väljakuulutamisest on saanud traditsiooniks, et peakokad just seda piirkonda külastavad. Eesti Peakokkade Ühenduse külastuse üks peaeesmärke on leida kohalikke väiketootjaid, kes pakuvad kvaliteetseid tooraineid või valmis tooteid.