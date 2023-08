Mitu kooli pälvisid tunnustuse lapsi liikuma kutsumise eest

Vapimärgiga tunnustatakse vaid neid koole, kus on juba mõned aastad otsitud viise, kuidas tuua liikumist juurde koolielu tavapärastesse osadesse, ning kus jõudnud süsteemsete lahendusteni ja haridusuuenduseni. Nende seas on ka Vastseliina gümnaasium ja Lüllemäe põhikool.

«Vastseliina gümnaasium on ühelt poolt üsna uus Liikuma Kutsuv Kool, mis liitus võrgustikuga alles 2022. aastal. Samas on nad jõudnud selle lühikese ajaga erakordselt palju uuendusi koolis järele proovida ja ka sisse viia,» kirjeldab kooli tegemisi Liikuma Kutsuvate Koolide võrgustiku juht Maarja Park TÜ liikumislaborist.

«Koolis toimuvad «liikuvad neljapäevad», kus iga nädal katsetatakse mingit uut liikuma kutsuvat nippi, olgu selleks siis liikuv patsipunumine või vanakooli telefonide ussimängu lavastamine päriselus, on Eestis täiesti ainulaadsed,» avab Vastseliina tegemisi Park. «Väga rõõmustab ka see, et koolis tegutseb liikumisvõimaluste loomise nimel tugev meeskond ning õpetajad on toetatud: näiteks jagatakse iganädalastel koosolekutel liikumispauside nippe,» lisab ta.