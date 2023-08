Lähipäevil tuleb kuni 27 kraadi sooja

Kolmapäeva öösel on vahelduva pilvisusega ilm. Öö hakul sajab kohati hoovihma, pärast südaööd läheneb lõuna poolt uus sajuala. Puhub ida ja kagutuul 4-10, saartel tugevneb hommikuks 10-14, puhanguti kuni 18 m/s. Sooja on 10-16 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest, kohati on sadu tugev. Puhub ida- ja kagutuul mandril 5-10, puhanguti kuni 14, saartel ennelõunal 8-14, puhanguti kuni 18 m/s, pärastlõunal pöördub lõunasse. Sooja on 20-25, Lõuna-Eestis kuni 27 kraadi.

Neljapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja kohati on äikest. Puhub lõunakaare tuul 3-9, puhanguti 13 m/s. Sooja on 15-19 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja võib olla äikest. Puhub lääne- ja edelatuul 4-10, põhjarannikul puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 18-23 kraadi.