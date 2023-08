RMK uus metsanduspoliitika võib tõsta küttepuidu hinda

Eesti erametsaliidu hinnastatistika põhjal on küttepuidu hinnatase võrreldes eelmise aasta tipphetkega, mil tihumeetri eest tuli välja käia ligi 80 eurot, langenud pea kaks korda. Siiski on tänavune aasta keskmine, 43 eurot tihumeetri kohta, pea 17 eurot kallim, kui see oli enne sõda 2021. aastal, mil aasta keskmine oli umbes 25 eurot.