Maarius Suviste: väikesest kohast maailma tippu

Üks viimase aja võimsamaid (tugitooli)-sportlikke emotsioone olid äsjased kergejõustiku maailmameistrivõistlused Ungari pealinnas Budapestis, kus Eesti dekatleedid võimast vaatemängu pakkusid. Eesotsas Valgamaalt Pukast pärit Karel Tilgaga, kes Eesti läbi aegade teise tulemusega, 8681 punktiga võitles end maailma neljandaks kümnevõistlejaks. Seda mõõduvõtul, mis oli läbi aegade kõige kõvema tasemega – maailma parimaid kümnevõistlejaid on välja selgitatud 19 korda ning kõigil varasematel kordadel oleks ta oma tulemusega saanud ihaldatud medali.

Puka vägilane, nagu kahemeetrist ja 205-sentimeetrise käte siruulatusega 25-aastast tippsportlast on hakatud kutsuma, jäi ise rahuliku ja vaoshoitud maamehe kombel tagasihoidlikuks. Öeldes muu hulgas, et see pole kaotatud pronks, vaid võidetud neljas koht ning et medal jäi selle taha, et teised mehed olid natuke paremad. Ja nii see tõesti on: natuke paremad, mitte rohkem.



On tähelepanuväärne, et Tilga üksikalade rekordid annavad kokku veelgi võimsama tulemuse kui see, mis nüüd tuli.

Oluline on ka see, et altminekuid ei olnud ning nagu ta ise ütles, siis niimoodi head tulemused tulevadki – ühtlaste, rekordi alla tulemustega. Ja peaasi, et ta ise kõikide aladega rahule jäi ning et tegu oli väga ühtlase ja stabiilse võistlusega.

Kõige tähtsam tõdemus kogu selle teema juures tundub olevat siiski see, et kõik on võimalik, kui väga tahta. Ka väikesest maakohast jõuab kaugele ja kõrgele – maailma tippu. Tuleb vaid varakult eesmärgid ja sihid paika panna, tegeleda spordiga ning võimaluse korral käia kas või viies trennis korraga – nagu väike Karel seda omal ajal Puka koolis õppides tegi.