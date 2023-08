Mootorsõidukimaks hakkab kava kohaselt kehtima tuleva aasta 1. juulil ja aastamaksu tuleks esimest korda tasuda 2024. aasta augustis poole aasta eest, on rahandusminister Mart Võrklaev välja öelnud. Ja põhilisimaid argumente, millega minister oma mõttekildu õigustab, on see, et Eesti on viimaste Euroopa Liidu riikide seas, kus mootorsõidukimaksu ei ole. Kas sellest tuleb välja lugeda, et Euroopa Liit aina dikteerib ja meie ise ei pea midagi mõtlema?