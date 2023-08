Sõpruskonnad saavad testida oma kriisivalmidust

Kriisiks valmisolek on eestlaste seas järjest popim: varutakse tatart, makarone, soola ja WC-paberit. Naiskodukaitse kutsub kõiki Eestimaa sõpruskondi ennast proovile panema ja osalema kriisiks valmistumise väljakutsel «Valmis koos sõbraga!?».

See ei ole klassikaline ninast verd välja pingutama panev võistlus. Ka ei nõua see väljakutse vägevaid muskleid ega kirjeldamatut suurt teadmiste pagasit. Küll aga on võimalik rohkelt teadmisi juurde saada ja ka praktilisi oskusi treenida. Garantiid ei saa anda, aga võibolla kasvab ka muskel. Ka ei selgu väljakutsel ühte võitjat, vaid kõik osalejad on koos juba nagunii võitjad.

Väljakutse kestab neli nädalat, 4.–30. septembrini. Igal nädalal on oma teema, millele vastavalt ootab osalejaid kolm ülesannet. Üks on alati mõtlemist ja kirjalikku tööd nõudev, teine on eksperiment ja kolmas toimub õues. Sõpruskond saab ise valida igal nädalal ühe ülesande või teha suisa kaks või kõik kolm.

Nädalateemad on: 4.–10. september – elutähtsate teenuste katkemine, 11.–17. september – evakuatsioon, 18.–24. september – varud, 25.–30. september – esmaabi.

Sõbrad, kellega koos osaleda, valib igaüks ise. Need võiks olla aga just need, kellega koos kriisiks valmistumise plaane teha ja kellele reaalses kriisiolukorras päriselt loota saad. Väljakutsel võib tiimi luua sõprade, naabrite, sugulaste, töökaaslaste, lihtsalt pere või muu kambaga, kuidas osalejad ise soovivad.