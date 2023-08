GALERII ⟩ Ruusal alustas tööd Lõuna-Eesti suuremaid päikeseparke

Kaamos Energy juhi Mihkel Looritsa sõnutsi tekkis mõte hakata tootma taastuvenergiat esmalt kohalikul põllumajandusettevõttel Holvandi Agrol. «Tulime siia, et panna õlg alla. Siis aga leidsime üheskoos, et lihtsam on, kui algatatu viime lõpuni meie. Nemad tegid siinsamas lähedal endale väiksema, paarisaja kilovatise pargi. Kuna Ruusal on alajaam olemas, otsustasime kohe kõrvale teha suurema pargi.»