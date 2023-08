Keskkonnaagentuur andis tervele Eestile äiksehoiatuse

Keskkonnaagentuuri ilmateenistus väljastas esimese taseme tormihoiatuse kõigile maakondadele. See on madalaim hoiatuse tase, mis tähendab, et ilm võib teatud olukordades olla ohtlik. Arvestada tasub hoiatusega siis, kui tegemised on ilmast mõjutatud. Soovituslik on jälgida edasist ilmaprognoosi.