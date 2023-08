RMK planeerib terviseraja lähistel metsatöid

RMK on alustamas Põlvamaal Saverna spordiradade ümbruse riigimetsas pikaajalise metsatööde plaani koostamist.

«Koostöös kohaliku omavalitsusega oleme hinnanud, et nimetatud metsaosa on kohalikele elanikele ja tervisespordi huvilistele oluline. Seetõttu on Saverna spordiradade riigimets (KAH) ala staatuses. Soovime teiega koos teha metsas ringkäigu ja arutleda, mida-millal-kuidas peab selles metsas järgneval kümnendil tegema», kirjutab RMK Põlvamaa metsaülem Tiit Timberg.