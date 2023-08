Võrumaa üks suurimaid kortermaju alustab 3-miljonist renoveerimist

«Selliste renoveerimistööde puhul on alati palju pooldajaid ning leidub ka vastaseid kellest peab aru saama ja neile selgitama hoone renoveerimisvajadust,» avas ühistu esimees Argo Mõttus renoveerimisotsusele eelnenut. Mõttuse sõnul kahtlevad eelkõige vanemaealised, kes ei taha, et renoveerimisega kaasnevad laenumaksed jääksid lähedaste kanda. «Samas tõdevad nemadki, et elanike elukvaliteedi parandamiseks ja kortermaja korrasoleku säilitamiseks on vajalik renoveerimistööd läbi viia,» sõnas ta.