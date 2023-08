Sillaotsa kodukohvikus kohtusid Eesti maitsed ja peretütre reisikogemused

«Viimasel kodukohviku kontserdil esines meie omakandi superstaar Gertu Pabbo ja taas oli saatjaks Kadri Lepik. See oli tõeliselt ilus lõpetus meie kodukohvikule,» kirjeldab Laura Sillaots ja lisab, et üritused olid alati emotsioonirohked. «Igaüks neist oli omamoodi eriline ja lahkuti kas uute teadmistega Mehhiko joogimaailmast või pisarsilmi pärast neid imelisi viisijuppe, mida andekad muusikud ette kandsid.»



Laura Sillaots, kokk ja kohvikupidaja «Praegu puhkame natuke ja kes teab, ehk teeme veel mõne ürituse. Järgmisel aastal kodukohvikute päeval lööme vast ikka kaasa!»

Külastajatelt on Sillaotsa kodukohvik saanud väga palju positiivset tagasisidet. Suuresti on seda jaganud just kohalikud, kes seal tihti kokku said ja olid tänulikud, et kodukandis midagi uut ja huvitavat oli.

«Samuti saime head tagasisidet sellele, et olime tihti kauem avatud ja inimesed said ka peale tööpäeva meile vaba aega nautima tulla,» kirjeldab Laura.

Pisut ajasid külastajaid segadusse toitude välismaised nimed, kuid Sillaotsade pere oli valmis kõike lahti seletama.

Tulevikku veel ei tea

Sillaotsa kodukohviku tulevikuplaanid on Laura sõnul praegu hägused ning vaadatakse käigu pealt, millised on sügis ja talv, mida pererahvas plaanib ja kas tuleb veel paar reisi ette. «Praegu puhkame natuke ja kes teab, ehk teeme veel mõne ürituse. Järgmisel aastal kodukohvikute päeval lööme vast ikka kaasa!»

Esimese kodukohvikusuve jooksul on perekond õppinud palju rohkem kohvikupidamist organiseerima ning koos töötamine on pannud igasugustes olukordades proovile, et võimalikult valutult välja tulla.