Kalle Vall: turvaline kooliaasta algab meist endist

Et õppeaasta algaks kõigile turvaliselt, on politseinikud, abipolitseinikud ja koostööpartnerid nagu igal aastal koolide lähistel ülekäiguradade juures. Ikka selleks, et tagada koolilastele turvaline teekond ning teeületus. Turvalisus ei sõltu aga vaid politseinikest, ohutu koolitee eest vastutavad kõik liiklejad ühiselt.

Autojuhtidel tuleks septembri algul olla eriti tähelepanelik, sest liiklus muutub tunduvalt intensiivsemaks ja lisandub hulganisti pisikesi jalakäijaid. Tavaks on saanud, et kooliaasta alguses tekivad koolide juurde ka suuremat sorti ummikud. Nende vältimiseks tuleks üksteisega arvestada ja pigem teha pisike jalutuskäik kui sõita sõidukiga treppi, sellega loome lisaohtu.

Enne teeületust tuleb veenduda, et autojuhid oleksid jalakäijat näinud ja peatunud. Sõidutee ületamisel tuleb meelde jätta kolm olulist mõtet: peatu, vaata, veendu. Kuna ilmad on veel soojad, saab kooliminekuks kasutada jalgratast või muud kergliiklusvahendit. Kindlasti tuleb nendega sõites kanda turvavarustust ning meeles pidada ohutu liiklemise põhitõdesid.

Et kooliteed alustav laps saaks esimestel koolipäevadel keskenduda koolis toimuvale, on nüüd õige aeg pisikeste koolijütsidega veel viimast korda kinnistada ohutu liiklemise põhitõdesid. Mõistlik on koos ees­ootav koolitee selgeks teha, läbi käia ning seal ettetulevaid ohte selgitada. Oluline on, et laps õpiks märkama ohte ja end ümbritsevat. Õpetage neile teiste liiklejatega arvestamist ja olge lapsevanematena ise eeskujuks, sel on lapsele kõige suurem mõju.

Koolis veedab laps pea kolmandiku ööpäevast. On äärmiselt tähtis, et seal oldud aeg oleks lapsele turvaline, mugav ja mõnus. Tihti ei suuda me märgata lapsega toimuvat ning siinkohal on oluline suhtlus. Probleemidest rääkimist ei maksa karta, karta tuleb vaikimist.

Kiusule ja halvasti ütlemisele ei tohi olla lasteasutustes kohta ning sekkuma peab igaüks, kes seda märkab. Õpetajad ja lapsevanemad, leidke aega ning kuulake, mis lastele muret valmistab ja mida nad on nii koolis kui väljaspool tähele pannud. Olge lastele toeks ja aidake neil muredele lahendus leida.