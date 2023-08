Martin Erik Maripuu: sõnasõda ühtegi riiki kaitsta ei aita

Viimasel ajal aga kahte viimast napib, eriti pealinnas. On kurb vaadata, kuidas on võetud vastutus ja asutud riigitüüri juurde, aga ei suudeta ühe laua taha kokku tulla ja üksteisega kui inimene inimesega rääkida. Ollakse kaevunud parteipoliitika kaevikutesse ning sealt antakse lakkamatut turmtuld.

Mitte midagi ei muutu sellest sõnasõjast paremaks. Küll aga kulutatakse mitu tundi komisjonides mõne poliitiku või erakonna tegude üle arutamisele. Kui oleks rohkem empaatiat, jääksid jokkskeemid, ning kahtlased tehingud ja omandisuhted olemata. Kui mitu elutähtsat otsust jääb tegemata kas või seetõttu, et poliittehnoloogilise valemi järgi on kasulikum peatada kogu parlamendi töö, selmet sisulisi arutelusid pidada?

On näotu, et samal ajal, kui paljud inimesed panustavad oma vaba aega riigi toimimisse ja jätkusuutlikkusse, promovad teised suure palga eest oma tsunfti, ei tunnista oma vigu, ei suuda loobuda oma positsioonist ning materdavad oponente valimatult. Kus on pikk visioon?