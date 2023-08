Kolm lõunaeestlast said Vabaduse Tammepärja aumärgi

«Teie hulgas on erinevate valdkondade inimesi mitmest põlvkonnast. See on väga hea ja tähtis asjaolu, mis näitab, et meie vabaduse eest makstud hind on ka noorematele põlvkondadele tähtis,» rääkis justiitsminister.

«Vabadus on siin, Läänemere idakaldal habras. Eelmise aasta 24. veebruaril, kui venemaa alustas täiemahulist sõda Ukrainas, sai see väga selgeks nii meil Eestis kui ka Lätis, Leedus ja Poolas. Me oskame hinnata ka teiste rahvaste õigust vabalt elada. Ma olen kindel, et need naised ja mehed, kes on ohverdanud oma aega ja raha Ukraina armee ja tsiviilelanike toetuseks, väärivad tulevikus samuti riiklikku tunnustust. Nende tegevus on oluline osa meie vabaduse kaitsmisest. Ukraina võitlus on meie võitlus, sest vabadus ja demokraatia ei tunne riigipiire,» ütles telereporter Ago Gaškov kõigi laureaatide nimel kõneledes ja lisas: «Me mõistame, et vabadus nõuab ohvreid, pühendumust ja pidevat valvsust. Me tahame öelda «aitäh» kõigile neile, kes on võidelnud meie vabaduse eest ja ning neile, hoiavad seda praegu.»