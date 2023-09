GALERII ⟩ Kreutzwaldi kooli õpilased kõndisid rongkäigus koolimajja

Kreutzwaldi kooli direktor Taavi Karu tundis avaaktusel heameelt, et Kreutzwaldi kooli tahetakse tulla nii õppima kui ka töötama.

«Meid on sel aastal majas paarikümne võrra rohkem, kui eelmisel aastal,» sõnas ta ning lisas, et õpilaste nimekirjas on tänase seisuga kokku 713 õpilast – 9. klassi lõpetas kevadel 66 õpilast, esimeses klassis alustab aga nüüd 84 koolilast. «Võtame uued koolipere liikmed avasüli vastu ja toetame nende sisseelamist.»