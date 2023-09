Võrumaa ainus kutseõppeasutus jätkab uue nimega

Seni Võrumaa kutsehariduskeskuse nime kandnud koolis õpib 634 õpilast, kellest umbes pooled on tulnud haridust omandama põhikooli järel ning pooled täiskasvanueas. Lisaks kutseõppele saab koolis neljandat aastat omandada ka mittestatsionaarset üldharidust. Aastast aastasse on üle poole tuhande ka neid õppijaid, kes läbivad kooli juures erialaseid täienduskoolituse kursuseid.

«Et me just täna oleksime saanud haridus- ja tehnoloogiakeskuseks, on muidugi vaid nime mõttes tõsi,» sõnas kooli direktor Eveli Kuklane aktusekõnes. «Haridus- ja tehnoloogiakeskuseks oleme tegelikult kasvanud aastate jooksul ning nüüd jõudis järele ka nimi. Haridusvalikute mitmekesisus, tehnoloogiaerialade rikkalik palett ning kompetentsikeskuse tegevus ja missioon tingis selle, et kutsehariduskeskuse nimi jäi meile kitsaks.»

Lühinimena võtab kool kasutusele EWERSi nime. Nime laenab kool Väimela mõisas õpetajana tegutsenud Johann Gustav Ewersilt, kes hilisemas elus 13 korral Tartu ülikooli rektoriks valiti. Ewersit on kirjeldatud kui kiiret mõtlejat ja otsustajat, tegudeinimest, kes oma Väimela kasvandikke kannatlikult ja pühendunult toetas. Seega seob Võrumaa haridus- ja tehnoloogiakeskust Ewersiga nii asukoht kui sarnased väärtused.

Ewersi nime aitas koolil taasavastada avaliku kaasamise käigus oma ettepaneku teinud Mihkel Värton.