Kaks Valgamaa noort näitlesid suvel Vanemuise laval

Hanna–Liisa sõnul oli võimalik nii lahe lavastus luua ka tänu sellele, et nende lavastaja, Musta Kasti näitleja Birgit Landberg seadis eesmärgiks kõigi näitlejate võrdsuse. «Kui sa oled juba lavale tulnud, siis teevad kõik ühise eesmärgi nimel ja ei olnud sellist asja, et keegi oleks peaosas ja teine kõrvalosas,» kirjeldab neiu.Ta lisab, et sellist taktikat kasutab ka Tõrva Hingevärvide näitetrupi juhendaja Romet Piller, kelle käe all on neiu juba aastaid näidelnud. «Kõik näitlejad on laval võrdsed, austavad teisi ja saavad tähelepanu, mis on noortele nii kasulik.»