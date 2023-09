Timo Sild tuli kuuendat korda Eesti meistriks tavarajal

Nii meeste kui naiste põhiklassis eraldusid terad selgelt sõkaldest ja medalivõitjate omavahelised vahed mitmeminutilised. Naiste 10,2 km pikkusel rajal tuli Eesti meistriks suurfavoriit, mullu samal maastikul lühiraja EM-hõbeda teeninud Evely Kaasiku (JOKA) ajaga 1:14.09. Tema edu hõbeda võitnud Annika Rihma (OK Kobras) ees oli 6.07 ja pronksi võitnud Laura Joonase (OK Võru) ees 11.11.

«Olen juba mitu nädalat keskendunud oktoobris Itaalias toimuvaks sprindidistantside EM-iks valmistumisele ega ole seetõttu mõnda aega metsas jooksnud. Läksin seepärast rajale suure aukartusega selle tehnilise maastiku ees,» ütles Evely Kaasiku. «Tuli välja, et aukartus oli igati põhjendatud, sest paaril korral kadus rajal kontroll toimuva üle käest ja kaotasin mõned minutid aega. Ilmselt olid minu konkurendid siiski veel palju suuremas hädas, sest võit tuli kõigele vaatamata suure vahega.»

Ka meeste seas läks kindel võit suurfavoriidile, kui Timo Sild (OK Võru) edestas 14 km pikkusel rajal ajaga 1:23.01 Kristo Heinmanni (OK Peko) 4.41 ja Sander Vaherit (OK Kobras) 11.43.

«Tegin ligi kaheminutilise vea raja juba teisel kilomeetril, kuid pärast seda sain oma orienteerumiskindluse kätte ja liikusin lõpuni märkimisväärsete apsudeta,» ütles Timo Sild. «Põlula maastik on väga põnev, tulen siia alati hea meelega. Tänavuse hooaja kõige olulisemad võistlused on nüüd seljataga, aga teen lähinädalatel kaasa mõnedel sprindivõistlustel Soomes, et Eesti koondisele tiitlivõistlusteks rohkem kohti välja võidelda.»

Nii Evely Kaasikule kui Timo Sillale oli see kuues kuldmedal Eesti meistrivõistluste tavarajalt.

Juunioridest tulid Eesti meistriteks Olle Ilmar Jaama (OK Peko) ja Brigitte Panker (OK Ilves).