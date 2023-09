Lõuna-Eesti talud võidutsesid üleriigilisel konkursil

Aasta parima tootmistalu tiitli võitis Võrumaal Kurenurme külas asuv Väikemetsa talu ning parima alternatiivtalu tiitli pälvis Põlvamaal Valgjärve külas paiknev KODAS Siidritalu.

Väikemetsa talu tegeleb teraviljakasvatusega, hõlmates 1300 hektarit maad, millest umbes 700 hektarit on omandis. Lisaks tegelevad talupere naised viinamarjakasvatusega.

Talu on tegutsenud juba 26 aastat ning seda juhivad Taavi Serv koos vendade Armi ja Kustiga. Talutöösse on kaasatud neli töötajat. Talu tegevus sai alguse võimalusest osta üks vana majakoht väikese maatükiga. Seejärel on talu järk-järgult laienenud ja arenenud, hõlmates nii teravilja- kui viinamarjakasvatust.

Aasta parim alternatiivtalu ehk KODAS Siidritalu tegeleb limonaadide, siidrite, vahuveinide ja puuviljapüreede tootmisega ning omab 10 000 õunapuud oma toodete tarbeks. Lisaks on talus restoran ning võimalus majutuda moodsates iglumajades.

Talu eestvedajad on Sulev ja Tea Nõmmann, keda toetavad nende neli last, kes on samuti talutöösse aktiivselt kaasatud. Suveperioodil pakub talu tööd 12 töötajale.

Talu algus sai inspiratsiooni pikalt välismaal elatud ajast ning soovist luua midagi erilist ja oma. Tea Nõmmanni sõnul on talus töötades võimalik näha oma töö reaalset tulemust ning nautida looduskeskkonda, mis on linnaelust väga erinev.

Tänavuse aasta parima talu tiitli viis koju Pärnumaale Sepa Veised OÜ ning parimaks noortalunikuks sai Lääne-Virumaal asuv Vinkymon OÜ.

«Maa tuleb linna» talutoidulaat tõi traditsiooniliselt maapiirkonna elu linnarahvale lähemale ning toetas kohalikke toidutootjaid ja Eesti põllumajandustootjate jätkusuutlikkust. Kohal oli üle 70 talutootja üle Eesti. Sündmusel toimusid arutelud olulistel teemadel, alates metsahoiust ja kohaliku toidu hindadest kuni maaelu armastuseni.

Avakõne pidasid Võrumaa talupidajate liidu tegevjuht Marika Parv ja taluliidu tegevjuht Kerli Ats.