Tõrva rallikrossisõitja võitis Põhjamaade võidusõidusarja

Tamm (Ford Fiesta) võitis sel nädalavahetusel toimunud Põhjamaade rallikrossisarja viimase etapi Rootsis ja kogu võistlussarja Supercar Pro Am kategoorias.

Ta kogus hooaja lõpuks 90 punkti. Belglane Viktor Vranckx (RX2E) kogus 86 ja rootslane Mats Öhman (Audi S1) 58 punkti.

Supercari sõitjad on RallyX Nordic sarjas jagatud kahte kategooriasse: Pro sõitjad on juba saavutanud edu maailma tippsarjades, Pro Am sõitjad on väiksema kogemusega. Sari koosnes kaheksast etapist, mis sõideti Taanis, Rootsis, Soomes ja Norras.

Tamm Racingu rallikrossisõitja, eelmise aasta Eesti meister rallikrossis SuperCar klassis tõrvakas Maiko Tamm võistles tänavu uue võistlusmasinaga – Ford Fiesta RX-ga. Autot hooldab Tamme lätlasest mentor ja tiimipealik Ivo Traubergs koos oma meeskonnaga.

Noor rallikrossisõitja on öelnud, et rohkem kui 700-hobujõuline nelikveoline võidusõiduauto on hea auto, stabiilne, kiire reaktsiooniga ja lihtne juhtida. Maiko Tamme sõnul sai see ostetud Soomest, kuhu see omakorda oli jõudnud USAst.

Tõrvaka peamine siht oligi sel hooajal pööratud RallyX Nordic võistlussarjale. Tema suurem eesmärk on jõuda kaugemale kui võistelda ainult siinses regioonis.