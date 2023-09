Populaarse kutsekooli õpilaste arv ületas tuhande piiri

„Õpilaste arv on viimastel aastatel jõudsalt kasvanud, eelmisel aastal sai meie juures haridust ligi 850 õppurit, aasta varem aga alla 700 õpilase. Osa kasvust tuli sellest, et alustasime aasta tagasi lisaks kutseõppele üldhariduse pakkumisega, samas näeme näeme positiivset trendi ka kutseõppe erialadel,“ rääkis Valgamaa Kutseõppekeskuse direktor Margus Ojaots.

„Kutsehariduse roll kasvab järjepidevalt ning oskusõpet eelistatakse aina rohkem. Meie kooli puhul on üheks põhjuseks kindlasti õppijasõbralik ning võimalikult paindlik õppekorraldus, mida oleme aastaid juurutanud,“ lisas Ojaots. „Kuid selle kõrval mängib rolli ka tööturu olukord, nimelt on tööandjatel kutseoskuste järele suur vajadus, mis annab õppima tulijale konkurentsieelise ja kindlustunde, et tal on võimalik valitud erialal hiljem ka rakendust leida.“