Aasta õpetajate nominentide hulka kuulub kaks põlvamaalast

Aasta lasteõpetaja nominentide hulka kuuluv Kätlin Vaher Põlva lasteaiast Pihlapuu planeerib ja viib läbi tegevusi, mis toetavad lapse loovust, loomingulisust ning võimalust nautida musitseerimist ning kogeda eduelamust. Lapsel võimalik tunda rõõmu muusikalistest ühistegemistest - laulmine, rütmiline liikumine, pillimäng ning individuaalselt harjutada, proovida, esineda. Lähtub laste vanuselisetest, arengulistest aga ka sotsiaalsetest ja emotsionaalsetest vajadustest. Muusikasse on lõimitud matemaatika, keele ja kõne arendamine. Kasutab Orff pedagoogikat ja viib läbi täiendavaid tegevusi andekatele ja arenguliste erivajadustega lastele.

Aasta klassiõpetaja nominentide hulka kuuluv Hele Aia Räpina ühisgümnaasiumist on klassi-, arvuti-, argumendiõpetuse-, rahvatantsuõpetaja, kes on eeskujuks oma loova, uuendusmeelse ja innustava suhtumisega. Kasutab meeskonnatööd, osaleb alati võru keele nädalatel, tema õpilased loevad, lahendavad nutiseadmes võrukeelseid viktoriine, õpivad Lõuna-Eesti pärimustantse. Ta on suurepärane lõimija, kes oma ainetundides igapäevaselt kasutab reaalse eluga seotud materjale. Toetab iga lapse individuaalsust ja lähtub materjalide koostamisel õpilaste huvidest ja võimetest.