Ligi üheksakuune väikeehitise eriala kursus kulmineerus kahenädalase ehituspraktikaga Tsooru järve ääres. Projekt kannab nime «Püha viha» ning asjaosaliste sõnul on see osa suuremast Tagurpidi Antsla visioonist.

«Püha viha» ühe autori, EKA tudengi​ Catlyn Kesa sõnul oli hoone valmimine pikk protsess. «Alguses me üldse ei teadnud, et teeme sauna. Meil on kursusel 12 inimest, alguses olid kõigil individuaalsed plaanid, siis valiti neli potentsiaalikamat välja ja nendest neljast kolmesest tiimist valiti üks, millega siis terve kursus lõpuks edasi töötas,» kirjeldas Kesa. Suitsusauna projekti idee autorid on Linda Marie Zimmer, Caitlyn Kesa ja Simona Aleksandra Porta.