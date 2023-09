GALERII ⟩ Tõrva muusikakool sai päris oma maja

„Öeldakse, et unistada tuleb suurelt, siis soovid täituvad. Ja me unistasime. Kõik need 38 aastat. Ja nüüd on see siis lõpuks käes! Tõrva muusikakool alustab uut õppeaastat uues kohas ja uut moodi,” ütles avasõnad direktor Thea Leitmaa.

Tõrva vallavanem Helen Elias rõõmustas samuti selle üle, et muusikakool on saanud endale päris oma maja, oma kodu. „Tahan tänada kooli direktorit Thea Leitmaad, kes on selle kodu saamisse nii palju panustanud. Suured tänud ka õpetajatele, kelle töö viljana on see kool just selline, nagu ta hetkel on. Toetage üksteist, hoidke oma kodu ja õppige usinasti!”, lausus ta, lugedes seejärel ette vallavara üleandmise-vastuvõtmise akti, mille tema ja kooli direktor Leitmaa allkirjastasid.

Muusikakooli hoolekogu esinaine Reet Kõvask möönis, et koolihoone remontijad töötasid väsimatult, et kõik ruumid õigeks ajaks nägusaks ning valgeks saaks. Teised jälle hoolitsesid selle eest, et kogu maja remondijärgselt puhas oleks.

„ Abivallavanem Lauri Drubinš oli kõikjal oma nõu ja jõuga kohal. Selle koostöö tulemusena alustabki Tõrva muusikakool imelises värvilõhnalises koolimajas,” sõnas Reet Kõvask.

Tõrva muusikakoolis õpib 81 õpilast, nendest 15 alustas õpinguid esimeses klassis. Õpetajaid on 13.