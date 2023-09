Patriarh Bartolomeus teenib Värskas vabaõhuliturgial

Patriarhi tänavune visiit on pühendatud Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku sajandale aastapäevale. 7. juulil 1923. aastal andis üleilmne patriarh Meletius IV koos püha sinodiga välja tomose (akti) Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku (EAÕK) autonoomia ehk osalise iseseisvuse kohta. Soome õigeusukirik sai samalaadse akti päev varem. Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku 68 kogudusse kuulub ligemale 34 000 inimest.

Värska on valitud liturgia toimumiskohaks, sest Setumaa kaudu saabus õigeusk Eestisse. Setumaa on Eesti kõige pikaealisem traditsiooniline õigeusupiirkond. Tõenäoliselt olid setudel esimesed kokkupuuted toonasest Kiievi-Russist saabunud õigeusuga juba 11.-12. sajandil ning setud on hoidnud järjekindlalt õigeusu traditsiooni alal läbi sajandite. Toona kuulus kogu Kiievi-Vene maa-ala Oikumeenilise Patriarhaadi alla ning Moskva õigeusukirik formeerus alles 15. sajandil ning Oikumeeniline Patriarhaat tunnustas selle teket 16. sajandi lõpul.