Aafrika õhtute sari lõppes trummikõminaga

Esineja Senam Koffi Tsogbe on Togos sündinud ettevõtja ja kogukonnaarendaja. Sotsiaalse ettevõtjana vahendab ta organisatsiooni Centre des Hommes (CDH) veebipoes Togo kohalikke tooteid. Kasumist toetatakse CDH vabatahtlikku tegevust ja haridusprojekte Togos, ennekõike organisatsiooni loodavat ökoküla. Senam on abielus eestlannaga ja elab Pärnus. Tema kunstiliseks eneseväljenduseks on djembe trummide tegemine ja mängimine.