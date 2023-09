Rõuge kogukonnafestival keskendub kohalikule toidule

Võrumaa Partnerluskogu tegevjuht ja Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammi meeskonna liige Kerli Kanger ütles, et Rõuge kogukonnafestival on eelkõige kohaliku toidu pidupäev. „Intensiivpõllunduse mõjude teadvustamine ning suurema tasakaalu leidmine inimese vajaduste ja looduse taluvuspiiri vahel ongi Rõuge kogukonnafestivali arutelude üheks läbivaks teemaks. Praktilised töötoad annavad aga häid nippe, kuidas saame end varustada tervisliku toiduga, vähendades samas toidutootmisega kaasnevat keskkonnakoormust ja jalajälge.“

Rõuge valla arendusnõunik ja kogukonnafestivali üks korraldajaid Rutt Riitsaar märkis, et suurt tähelepanu on pööratud kogukonna kaasamisele. „Kogukonnafestival erineb tavapärastest toidusündmustest just selle poolest, et oleme ettevõtmisse kaasanud kogukonda, teadlasi, kogenud praktikuid ja eri valdkondade koostööpartnereid, samuti pöörame eraldi tähelepanu laste toidu- ja keskkonnaalase teadlikkuse suurendamisele.“