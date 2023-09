Selguvad parimad südamega tehtud euroteod

Alates Euroopa Liiduga ühinemisest on Eestis tõukefondidest toetust saanud üle 40 000 projekti. Viimasest seitsmeaastasest perioodist (2014-2020) viiakse neid ellu enam kui 14 500, millest osa on veel käesoleva aasta lõpuks valmimas.

«Toetust on jagatud väga laias spektris: muuseumidest liiklussõlmedeni ja väikeettevõtete starditoetusest lasteaiakohtade loomiseni.

Füüsiliste objektide kõrval on tuge saanud valdkonnad, kus tulemust silmaga näha ei saa, kuid mis ometi on tähendanud inimeste elukvaliteedi tõusu. Näiteks on uuendatud vee- või kaugküttetorustikke, tehtud teadusuuringuid ning antud ümberõppekoolituste ja nõustamise toel võimalus leida uus töökoht tuhandetel inimestel,» rääkis riigi tugiteenuste keskuse toetuste valdkonna juht Urmo Merila.