Reedel toimus üle-eestiline lugemistund

„Lugemise tähtsust inimese kujunemisel on võimatu üle hinnata,“ ütles Soome Instituudi programmikoordinaator Anneli Loodus. „Raamatu lugemine – olgu teabetekst või ilukirjandus, sügav või meelelahutuslik, algupärand või tõlge – kujundab meie keelt. Keel on aluseks mõtlemisele: lõpuks sellest sõltub, kes me inimestena oleme ja olla tahame. Kampaania tuletab lugemise tähtsust meelde ning kui seeläbi mõni lugemist väärtustav laps või noor juurde tuleb, on eesmärk kuhjaga täidetud.“