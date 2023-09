«Transpordiamet on otsustanud liiklusohutuse kaalutlusel alandada piirkiirust 50 kilomeetrile tunnis ning selle tagamiseks paigaldataksegi Maaritsasse alaliste kiiruskaamerate kabiinid,» rääkis Taal. «Pikemas perspektiivis on meie ameti eesmärk see koht ümber ehitada, et füüsiliste meetmetega tagada kehtestatud piirkiirus. Kahjuks läheb selle teostamisega aga aega.»