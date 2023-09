Suvekuud viisid märga hauda 16 inimest

«Paljude suviste uppumiste täpsemad asjaolud on alles uurimisel, kuid praegu saab öelda, et uppunutest vähemalt neli olid joobes või joobekahtlusega,» ütles päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Tuuli Taavet.

Ta toonitas, et alkoholi mõju uppumisjuhtumites on tavapärane. «Juba mitme aasta jooksul on ligi pooled uppunud olnud alkoholijoobes,» ütles ta.