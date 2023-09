Põlvamaa lühiuudised

Avatakse Saksamaa kunstnike näitused

Näitustel on esindatud Elfi Saupe, Erika Ewert-Omermiki ja Steffi Weilkiensi looming. Tegemist on Põlvamaa sõprusmaakonna kunstnike vastukülaskäiguga, kuna mai lõpus astusid Bad Segebergis oma näitusega üles Põlva maakonna kunstnikud Epp Margna, Anne Prangel, Kalli Kalde ja Evelyn Grzinich. LEPM

Pääsna rahvas koguneb külavanemat valima

Külavanemaks võib aga valida hääleõigusliku külaelaniku, kes on valimise hetkel vähemalt 18-aastane ja on andnud kirjaliku nõusoleku kandideerida. Kandidaat peab olema valmis täitma küla huvide esindamisega seonduvaid ülesandeid vabatahtlikult ja ühiskondlikel alustel. LEPM

Arutlusele tuleb raamatukogu tulevik

RMK plaanib terviseraja lähistel metsatöid

«Koostöös omavalitsusega oleme hinnanud, et nimetatud metsaosa on kohalikele ja tervisespordihuvilistele oluline. Seetõttu on see kõrgendatud avaliku huviga (KAH) ala staatuses,» selgitas RMK Põlvamaa metsaülem Tiit Timberg.