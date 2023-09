Valitsev meister alustas hooaega edukalt

Mängupilt oli mitmekülgne, ent teisel poolajal murenes matši must lammas Tallinn ning nõnda kujunes lõpptulemus 40:27 (22:17) Serviti kasuks.

Teise poolaja algus jätkus samas rütmis. Tallinn sörkis viie-kuue värava kaugusel, pisteliselt ähvardades neljaväravalise vahemaaga. 40. minutil hakkas Serviti jõuliselt eduseisu süvendama, kui Timmo, Varul ja Kholodiuk läbisegi palli väravasse saatsid. Põlva meeskond nautis stabiilset 11-väravalist vahemaad kuni 50. minutini, kui uueks reaalsuseks sai 13-väravaline edu numbritega 40:27.

“Lihtsalt öeldes väga mõnus kiire tempoga mäng ja kõik said ennast kohe lahti joosta ja püssid paukuma. Nii meie kui Tallinn. Rünnaku poolega saab väga rahul olla ja seda näitab ka väravate arv. Kaitse poolele on vaja rohkem ilmselt rõhku panna veel ja teised aspektid paika panna, kuidas toimima peaks,” lausus kokkuvõtlikult Alfred Timmo.

“Oleme saanud 1. juulist saati kokku sulanduda. Siiani on kõik hästi sujunud, oleme saanud korralikke kontrollmänge ja ühtsuse tunne on väga hea, aga eks saame veel paremaks selle hooaja peale,” sõnas endine Serviti mängija Otto Karl Kont HC Tallinna poolelt. “Tänases mängus oli rünnak täitsa okei. Kaitsega tuleb veel vaeva näha. Oleme liiga pehmed ja omavahelist suhtlust peaks rohkem olema. Nüüd tuleb teha kõva analüüs eesolevaks euroliiga mänguks, et seal vigade parandus teha,” lisas ta.