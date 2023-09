Valgas kohtuvad täna kultuurikorraldajad ja regionaalarengu eksperdid üle Euroopa

Eesti-Läti piirilinna Valka tulevad külla eelnevate Euroopa kultuuripealinnade regionaalse koostöö juhid. Nad jagavad oma kogemusi, kas ja kuidas nende linnade ning piirkondade kultuuriline koostöö on toetanud sealset arengut.

Foorumi eestvedaja, Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 Lõuna-Eesti koordinaatori Annela Laaneotsa sõnul peavad paljud maapiirkonna arengule mõeldes silmas esmalt regionaalpoliitikat, majandusküsimusi ja sotsiaalteemasid, kuid tegelikult on ka kultuuril suur võime suunata arengut.

“Uurime koos, millised on Euroopa kultuuripealinna tiitlit kandnud piirkondade õnnestumised. Veelgi enam, millised on läbikukkumised ja õppetunnid, et üks võtmetegevusi – kultuuriline koostöö – õnnestuks ning tõesti toetaks meie piirkonna arengut,” rääkis Laaneots.