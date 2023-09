Transpordiamet põlema süttinud kombainidest: omanik vastutab, aga ülevaatuse kohustus puudub

Mõni nädal tagasi, 25. augustil süttis Antsla vallas Kassi külas vanema kombaini mootoriruum. Selleks ajaks, kui päästjad sündmuskohale jõudsid, oli masina juht suutnud algusjärgus olnud põlengule pulberkustutiga piiri panna. Päästjad kontrollisid masina tuleohutuse siiski üle. Kui seekord oli tegu pigem õnneliku õnnetusega, siis sarnaseid kombainide süttimisi on juhtunud ka varem ja mõnigi kord on tagajärjed olnud tõsisemad.

Lõuna-Eesti Postimees võttis ühendust päästeametiga, et uurida, mis antud juhul põlengu tekitas. Lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht Marek Kiik sõnas, et kahjuks kohapeal tulekahju põhjust ei selgunud ja inspektorid sõidukite tulekahjude põhjuseid tagantjärgi üldjuhul ei selgita. «See on omaniku või kindlustuse huvi,» lisas ta.